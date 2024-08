Superkubok finalında cəmi 3 dəqiqə meydanda olan Arda Güler məyus olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, final fitindən sonra futbolçular sevinib. Sevinc anlarından sonra Arda kubokla birgə foto çəkmək istəməyib. Luka Modriç Arda Güleri kubokla şəkil çəkdirməyə razı salmağa çalışıb və bir müddət onunla söhbət edib. Əvvəlcə istəməyən Arda Güler Modriçin təkidindən sonra şəkil çəkib . Lakin, şəkil çəkdirəndən sonra Arda dərhal Modriçdən ayrılıb.

