Sağlam qaraciyər üçün bir nömrəli ədviyyat

Parlaq sarı çalarları ilə tanınan və kulinariyada geniş istifadə olunan zərdəçalın (sarıkök) sağlamlığa bir çox faydaları mövcuddur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən onun faydalarını təqdim edir:

- Zərdəçal qaraciyəri oksidləşdirici zərərdən qorumağa kömək edən güclü antioksidantları ehtiva edir. Bu antioksidantlar sərbəst radikalları neytrallaşdırır, bununla da oksidləşdirici stressi azaldır və hüceyrə zədələnməsinin qarşısını alır. Qaraciyər yağlanması kimi qaraciyər xəstəliklərinin başlanması və inkişafının qarşısını almaq üçün xüsusilə faydalıdır;



- Bu ədviyyat iltihabı azaltmağa kömək edir və bununla da qaraciyərin sağlamlığını dəstəkləyir;

- O, qaraciyərin detoksifikasiya proseslərini dəstəkləyir. O, qaraciyərdə toksinləri xaric etməyə yardımçı olan detoksifikasiya edən fermentlərin fəaliyyətini gücləndirir;



- Qaraciyər hüceyrələrinin regenerasiyasını dəstəkləyir. Onun regenerativ xüsusiyyəti qaraciyər hüceyrələrinin bərpasına yardım edir;

- Təzyiqi tənzimləməyə kömək etməklə, zərdəçal dolayı yolla böyrək sağlamlığını dəstəkləyə bilər. Yüksək qan təzyiqi böyrək xəstəlikləri üçün əhəmiyyətli bir risk faktorudur.

