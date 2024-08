Nahardan sonra bu meyvəni yemək təhlükəlidir

Portağal, limon, qreypfrut və naringi öz fərqli və ləzzəti dadı ilə tanınır. Onların hamısı güclü antioksidant olan C vitamini ehtiva edir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, buna baxmayaraq, dietoloqlar bu meyvələri yeməkdən dərhal sonra istehlak etməməyə çağırır.

Belə ki, sitrus meyvələri həzmə təsir göstərir. Onların turşuluğu mədə narahatlığına ola bilər, xüsusən də mədə problemi olanlar üçün. Bu meyvələrdəki bəzi birləşmələr yeməkdən dərhal sonra istehlak edildikdə bəzi qida maddələrinin udulmasına mane ola bilər. Şişkinlik və ya qaz problemləri də yarana bilər, xüsusən həzm sistemi həssas olan insanlarda.

Sitrus meyvələrinin tərkibində təbii şəkər olsa da, nahardan sonra onları yemək qan şəkərinizin səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Bundan əlavə, yeməkdən dərhal sonra meyvə qəbulu həddindən artıq qidalanmaya və nəticədə çəki artımına səbəb ola bilər.

