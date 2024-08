Qəzzadakı məzarlıqlarda boş yer qalmayıb

Qəzzada məzarlıqlarda boş yerlər qalmayıb.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı Qəzzadakı məzarlıqlardan birində çalışan Saad Hasan Bereket "İndependent"də danışıb. O deyib ki, döyüşlər başlayandan bu yana hər gün, 80, 100, hətta bəzən 300 cənazə dəfn edirlər:

"Məzar açmaq üçün yer qalmayıb. Məzar üstündə məzar düzəldirik, bəzi məzarlar 3 qatlıdır. Qəzzanın orta hissəsində 3 qəbristan var, onlar da ağzına qədər doludur".

O bildirib ki, son gələn 8 cənazə üçün məzar açmağa çalışıblar, lakin qazıdıqları yerdən köhnə cəsədlər çıxıb.

Qeyd edək ki, 7 oktyabr 2023-cü ildən bu yana Qəzzada azı 16 min 480 uşaq, 10 min 980 qadın olmaqla 40 min 223 fələstinli ölüb, 92 min 981 nəfər isə yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.