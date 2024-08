3 bürcün sevgi həyatında böhran başlayır - Aldanmayın

Hər birimizin həyatımızda şəxsi münasibətlərin sınaqdan keçirildiyi vaxtlar olur. Bunun heç bir qəbahəti yoxdur, çünki istənilən inkişaf böhrandan sonra gəlir.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən istinadən məlumatına görə, astroloqlar 25 avqustdan əvvəl romantik münasibətlərində böyük çətinliklərlə üzləşəcək üç bürc işarəsini aşıqlayıblar. Buna baxmayaraq, onlar əlaqələri inkişaf etdirmək və gücləndirmək imkanı əldə edəcəklər.

Qız bürcü

Vəziyyəti aydın gördüyünüzdən əmin olsanız belə, qavrayışda təhriflər mümkündür. Qız bürcündə olan Venera daxili harmoniyanı təşviq edə və daha orijinal qərarlar qəbul etməyə kömək edə bilər. Bununla belə, münasibətlərinizdə birtərəflilik yarada bilər. Bu dövrdə, öz istək və ehtiyaclarınıza çox diqqət yetirə bilərsiniz, bu da həmişə cütlükdə harmoniyaya kömək etmir.

İndi tələsik nəticələrdən qaçmaq vacibdir. Avqustun 19-da Qız bürcündə olan Venera ilə Balıq bürcündəki Saturnun retrograd qarşıdurması sizi problemlərlə bağlı qalıb işləmək əvəzinə onlardan qaçmağa vadar edə bilər. Bu dövr sizdən məsuliyyət götürməyi və münasibətlərinizin vəziyyətini təhlil etməyi tələb edir.

Yadda saxlamaq lazımdır ki, tərəfdaşlıq həll yolu üçün birgə axtarışdır. Bu çətin bir mərhələdir, lakin böyüməyi seçsəniz, xəyal etdiyiniz münasibəti yarada bilərsiniz.

Əqrəb

Hazırda həyatınızda bir çox ziddiyyətlər var. Dəyişiklik arzunuza baxmayaraq, xüsusən də transformasiya təsəvvür etdiyinizdən fərqli olarsa, buna müqavimət göstərə bilərsiniz. Siz prosesə nəzarət etməyə çalışırsınız, lakin bu, istədiyinizə çatmağınıza mane olur.

Avqustun 20-də Şir bürcündə olan Günəş, Buğa bürcündə Uranla gərgin bir cəhət yaradacaq ki, bu da həyatınızda dəyişikliyə müqavimət göstərə bilər. Hər şeyin planınıza uyğun getməsini istəyirsiniz, lakin bu, yeni imkanlara açıq olmağınıza mane olur. Bu, xüsusilə romantik həyatınıza aiddir. Nəzarəti buraxmaq və kainatın hərəkətə keçməsinə icazə vermək vaxtıdır. Dəyişikliyi qəbul etmək, hətta qorxulu və ya narahat görünsə də, istədiyiniz irəliləyişə nail olmağa kömək edəcək.

Oxatan

Həqiqətən nə istədiyinizi başa düşdüyünüz zaman, kainat məqsədli şəkildə çətinliklər gətirir. Romantik və şəxsi nailiyyətlər üçün əlverişli dövrdəsiniz, lakin hər fürsət özü ilə dözümlülük sınağı gətirir.

Avqustun 21-dən Qız bürcündə olan Venera Əkizlər bürcündə Marsla görüşəcək və romantik həyatınızda dönüş nöqtəsi yaradacaq. Sizə mükəmməl görünən yeni bir insana güclü şəkildə cəlb olunduğunuzu hiss edə bilərsiniz. Ancaq yadda saxlamaq lazımdır ki, yeni bir əlaqə yalnız təcrübə çatışmazlığı səbəbindən daha cəlbedici görünə bilər. Artıq mövcud olan münasibətlər üzərində işləmək daha yaxşıdır. İllüziyalara təslim olmamaq və hər hansı tərəfdaşlığın səy tələb etdiyini başa düşmək vacibdir.

