"Barselona" Neymarın təklifinə cavab verdi

"Əl-Hilal" klubunun futbolçusu Neymar karyerasını keçmiş komandası "Barselona"da davam etdirmək istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Neymarın təklifi qəbul edilməyib. Neymarın keçmiş komandası "Barselona"ya qayıtmaq istəməsi barədə təklifi baş məşqçi Hansi Flik tərəfindən rədd edilib. Gerard Romeronun məlumatına görə, "Barselonanın cinah hücumçusu axtarışından sonra Neymar özünü təklif edib. Bildirilir ki, Hansi Flik Neymarın təklifini qəbul etməyib.

Qeyd edək ki, Neymar “Barselona”dan PSJ klubuna oradan isə “Əl-Hilal” klubuna transfer olub.

