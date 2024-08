Putin Lukaşenkonu 70 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin ölkələr arasında dostluq əlaqələrinin inkişafına verdiyi töhfəyə görə Lukaşenkoya təşəkkür edib.

Rusiya prezidenti Belarus liderini Rusiyanın ən yüksək dövlət mükafatı olan "Müqəddəs Endryu Birinci Apostol" ordeni ilə təltif edib.

Vladimir Putin Aleksandr Lukaşenkoya fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

Qeyd edək ki, Aleksandr Lukaşenko 1954-cü ildə anadan olub.

