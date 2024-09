ABŞ Kiyevə uzaqmənzilli raketlər verə bilər

ABŞ Ukraynaya uzaqmənzilli qanadlı raketlər verə bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Kiyev tədarükdən əvvəl ABŞ-nin texniki məsələləri həll etməsi üçün bir neçə ay gözləməli olacaq. "Reuters" yazır ki, son qərar hələ verilməsə də, havadan-yerə Birgə Dayanıqlı Raketlərin (JASSM) silah paketinə daxil edilməsi bu payızda elan edilə bilər.

JASSM-nin Ukraynaya göndərilməsi müharibənin strateji mənzərəsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər, çünki bu, Rusiyanı güclü dəqiq idarə olunan sursatların əhatə dairəsinə salacaq.

Hərbi analitiklərin fikrincə, JASSM-in tətbiqi Rusiya sahillərini və təchizat anbarlarını yüzlərlə kilometr uzaqlaşdıra bilər. Bu, Rusiyanın hücum əməliyyatlarını davam etdirmək qabiliyyətini ciddi şəkildə çətinləşdirəcək və potensial olaraq Ukraynaya strateji üstünlük verəcək.

