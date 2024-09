Portuqaliya millisinin hücumçusu Kristiano Ronaldo karyerasında 900-cü qoluna imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldo buna Xorvatiya ilə oyununda nail olub. Qoldan sonra o duyğularına hakim ola bilməyib. Ronaldo diz çökərək ağlayıb.

