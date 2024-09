NATO Rusiya ilə müharibə aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Dövlət Dumasının spikeri Vyaçeslav Volodin deyib.

Volodin bildirib ki, Rusiya ərazisinə uzaqmənzilli silah zərbələrinin müzakirəsi Qərbin hərbi əməliyyatlarda iştirakını kamuflyaj etmək cəhdidir.

Onun fikrincə, ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniya və Fransa Rusiyaya qarşı raketlərin köməyi ilə təcavüz aktları həyata keçirməyə çalışırlar.

Volodin hesab edir ki, bu, NATO-nun “Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin adı altında” Rusiyaya qarşı vuruşmasının birbaşa sübutudur.

