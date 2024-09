Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin konsert proqramı üçün Bakıya səfər edən dünya ulduzu Uill Smit bu gün paddokda görünüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Formula 1 qarajlarına baş çəkərək məşhur komandalar və pilotlarla görüşüb. Amerikalı aktyor, həmçinin burada öz fanatlarını salamlayıb, kameralar qarşısında müsahibə verib.

Qeyd edək ki, Uill Smit mötəbər idman yarışının ilk günü möhtəşəm performansı ilə azarkeşlərə unudulmaz gecə yaşadıb.

