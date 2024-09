İmmunitet sistemini gücləndirmək üçün qarışım.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən hazırlanma qaydasını təqdim edir:

Tərkibi:

▫️120 qr. zəncəfil kökü.

▫️4 ədəd. limon.

▫️150 qr. bal

Hazırlanma qaydası:

Zəncəfili təmizləyib sürtgəcdən keçirin.

Yaranan kütləni bir qaba köçürün.

Limonları soyun və kublara kəsin.

Zəncəfil kütləsinə əlavə edin.

Hər şeyi qarışdırıcı ilə doğrayın və bal əlavə edin.

Qarışığı rahat bir qaba qoyun və soyuducuya qoyun.

- Səhər 1 xörək qaşığı qəbul edin.

