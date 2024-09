İslam Mehrəliyev və Zarina Qurbanova da ARB TV-də çalışacaq.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, aktyorlar “Göydəndüşmə” adlı layihə ilə tamaşaçı qarşısına çıxacaq. Onların proqramlarının formatı və vaxtı barədə isə yaxın günlərdə məlumat veriləcək.

Qeyd edək ki, İslam bundan öncə “Space” TV-də çalışırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.