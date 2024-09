"Barselona" Mark-Andre ter Ştegenin ciddi zədəsi səbəbindən tez bir zamanda əvəzedici qapıçı cəlb etmək qərarına gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, Kosta-Rikalı qapıçı Keylor Navas da "Barselona" üçün əsas namizədlərdən biridir. 37 yaşlı təcrübəli qolkiperin transferi asanlaşdırmaq üçün böyük maaş tələb etməyəcəyi iddia edilir.

Ötən mövsüm "PSJ" forması ilə cəmi 6 matça çıxan Navas hazırda azad agentdir.

