Ukraynanın Rusiyada üç silah anbarını vurduğu və on minlərlə ton sursatı məhv etdiyi bildirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən həftə Ukrayna yerli istehsal silahların olduğu Rusiyanın üç sursat anbarına zərbələr endirib. Bu hücumlar Kiyevin Rusiyanın dərinliklərindəki hədəfləri vurmaq qabiliyyətinin nümayişi kimi irəli sürülür. Eyni zamanda, Ukrayna Qərb müttəfiqlərini raketlərdən istifadəyə qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldırmağa çağıraraq Kremlin “qırmızı xətlərini” yoxlayır. Estoniya Müdafiə Qüvvələrinin Kəşfiyyat Mərkəzinin məlumatına görə, Ukraynanın hücumu zamanı 30 min ton müxtəlif sursat partlayıb.

Bəzi mənbələr partlayışın ölçüsünün 750 min artilleriya mərmisinin partladılmasına bərabər olduğunu qeyd edib.

