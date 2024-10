Ruhiyyə İsrafilovaya vəzifə verildi - FOTO

İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinin (İTV) əməkdaşı Ruhiyyə İsrafilova yeni vəzifəyə təyinat alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TNS-ə R. İsrafilova özü məlumat verib. Bildirib ki, o, Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin baş mütəxəsisi vəzifəsinə təyin edilib. Xanım həmkarımız artıq vəzifəsinin icrasına başlayıb.

Xatırladaq ki, R. İsrafilova uzun illər İTV-də İctimai-Siyasi Proqramlar Departamentində çalışıb.

