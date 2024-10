Mbappe oynamaqdan imtina etdi - Ara qarışdı

"Real Madrid"in futbolçusu Kilian Mbappe Fransanın İsrail və Belçika ilə oynayacağı Millətlər Liqası matçlarında iştirak etməkdən imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zədəsi olmadığı halda millidə oynamaq istəməyən Mbappe, Fransada tənqid hədəfinə çevrilib. Bildirilir ki, Mbappe “Real Madrid”də istədiyi futbolu oynaya bilmədiyi üçün millinin Millətlər Liqasında keçirdiyi 2 matçın düşərgəsinə qatılmamaq qərarına gəlib. Futbolçunun məqsədi klub karyerasına fokuslanmaqdır.

Qeyd edək ki, “Vilyareal” matçına ilk 11-də başlayan Mbappe, Fransa millisinin düşərgəsində iştirak etməyəcəyini açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.