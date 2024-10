Son iki həftə ərzində İranda Mazandaran, Gilan, Həmədan və Zəncan əyalətlərində metil spirtindən istifadə nəticəsində yüzlərlə insan zəhərlənib. Onlardan 48 nəfər ölüb.

Metbuat.az yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, zəhərlənənlərin əksəriyyəti görmə qabiliyyətini itirib.

Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları zərərli maddənin istehsalçılarını və satıcılarını aşkarlayıb və onları saxlayıblar.

