Tanınmış türkiyəli aktyor Cem Yılmazın "Erşan Kuneri" serialının ikinci mövsümündə obrazın yaşlı halını canlandırmaq üçün makiyaj edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyora xüsusi yaşlandırma texnikası ilə makiyaj tətbiq edilib. 51 yaşlı Cem Yılmazın 84 yaşlı "Erşan Kuneri" obrazına dönməsi təxminən 6 saat çəkib.

O, yaşlandırma texnikasının hər mərhələsini paylaşaraq izləyiciləri ilə bölüşüb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

