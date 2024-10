"Biz hazırda Rusiya ilə yanaşı İran və Şimali Koreyaya qarşı da vuruşuruq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ali Radada Qələbə Planını təqdim edərkən deyib.

O əlavə edib ki, ölkənin əsas düşməni Rusiyadır: “Ukraynanın daxilində düşmən yoxdur”.

