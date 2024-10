Sumqayıtda dəmiryolu stansiyasından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Oktyabrın 20-də Sumqayıt şəhəri H.Z.Tağıyev dəmiryolu stansiyası ərazisindən oğurluq edən 72 yaşlı qadın və 35 yaşlı N.Feyzullayev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.