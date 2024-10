Milyonlarla insanın DNT-si təhlükə altındadır

Dünyanın ən böyük biotexnologiya şirkətlərindən olan “23andMe”, iyirmi ildən çoxdur milyonlarla insana DNT testi xidmətləri təklif edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla belə, “23andMe” hazırda iflas ərəfəsindədir. Bu, şirkətin sahib olduğu böyük miqdarda genetik məlumatın taleyi ilə bağlı narahatlıqları artırıb. Şirkətin baş direktoru Anne Vojcicki müştərilərin məxfiliyinə sadiq qalacaqlarını və mövcud məxfilik siyasətlərini qoruyacaqlarını bildirsə də, milyonlarla istifadəçi öz genetik məlumatlarını necə qoruya biləcəkləri ilə bağlı narahat olmağa başlayıb.

Qeyd edək ki, “23andMe” birbaşa istehlakçıya yönəlik genetik test bazarında ən böyük şirkətlərdən biridir. 2006-cı ildə Kaliforniyada qurulan şirkət ilk tüpürcək testini və Fərdi Genom Xidmətini 2007-ci ildə istifadəyə verib.

Şirkət, 2008-ci ildə “Time” jurnalının İlin İxtirası mükafatına layiq görülüb. Milyonlarla müştəri sağlamlıq, ailə tarixçəsi və hətta yemək seçimləri kimi şeylər haqqında məlumat əldə etmək üçün bu testi satın alıb. 2024-cü ilə kimi “23andMe” dünya üzrə 14 milyon insan üzərində DNT testləri həyata keçirib.

