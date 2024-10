Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriyanın şimalında PKK/YPG qruplaşmasının 15 yaraqlısını zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi bu barədə açıqlama yayıb.

Məlumata görə, “Fərat qalxanı” və “Sülh çeşməsi” əməliyyatları bölgələrində Türkiyə qüvvələri tərəfindən aşkarlanan 15 PKK/YPG üzvü məhv edilib.

Bildirib ki, bölgədəki əməliyyatlar son terrorçu zərərsizləşdirilənədək davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.