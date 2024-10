"WhatsApp"a çoxdan gözlənilən funksiya gəldi - FOTO

"WhatsApp" messenceri beta istifadəçilərinə kanal analitikası funksiyasını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya kanaldakı unikal hesabların sayı, izləyicilərin artım dinamikası, regionların coğrafi bölgüsü daxil olmaqla ətraflı statistikaları əldə etməyə imkan verir. Bu statistikalar kanal adminlərinə öz auditoriyasını anlamağa, daha çox kütləyə çatmaq üçün məzmunu optimallaşdırmağa və dataya əsaslanan qərarlar qəbul etməyə kömək edəcək.

"WhatsApp" bununla yanaşı, istifadəçilərə gələcək versiyalarda təqdim edilmısi planlaşdırılan kanal yenilənmələrini axtarmağa imkan verən funksiyanı hazırlayır. Hazırda kanallar daxilində yenilənmələri axtarmaq mümkün deyil, bu da istifadəçilər üçün kifayət qədər əlverişsizdir. İstifadəçilər xüsusən tez-tez və müxtəlif məzmun paylaşan kanallarda çoxsaylı yenilənmələri əl ilə sürüşdürməli olurlar. Məsələn, bir kanal gündə bir neçə yeniləmə göndərirsə, xüsusi yenilənməni tez tapmaq uzun vaxt aparır.

Yeni funksiya sayəsində qarşıdan gələn yenilənmə istifadəçilərə xüsusi yeniləmələri tez bir zamanda tapmağa imkan verməklə bu problemi həll edəcək və bütün kanal tarixçəsini gəzmədən laızm olan məlumatı tapmağı asanlaşdıracaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.