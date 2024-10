​Rusiya “Google”a fantastik cərimə tətbiq etdi

Rusiya məhkəmələri tərəfindən “Google”a tətbiq edilən cərimələrin məbləği 20 desilyon dolları keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb “YouTube”da Rusiya qurumlarına və fiziki şəxslərə məxsus kanalların silinməsidir. Rusiyanın RBK qəzetinə danışan adı açıqlanmayan vəkil bildirib ki, məhkəmə qərarı nəticəsində “Google”un Rusiyanın 17 televiziya kanalına ödəməli olduğu təzminat məbləği 20 desilyon dolları keçib.

Qeyd edək ki, “Google” Rusiya dövlət kanalları da daxil olmaqla, Rusiya qurumlarına və şəxslərə məxsus bir çox kanalı “YouTube”dan silib. Mütəxəssislər bildirirlər ki, “Google”un Rusiyada cərimələri ödənilməz həddə çatdığından, şirkətin xidmətlərinə çıxış Rusiyada bloklana bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.