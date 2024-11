"iPhone"un sevilən funksiyası ​"Samsung"a gəlir - FOTO

"Samsung" "AI Bildirişləri" adlı yeni xüsusiyyəti "One UI 7"nin beta versiyasında təqdim edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "PhoneArena" məlumat yayıb.

Məlumata görə, "iOS 18.1" ilə "iPhone"lara daxil edilən və bildirişlərin süni intellektlə ümumiləşdirilərək qısa formada təqdim edən xüsusiyyət tezliklə "Samsung" istifadəçiləri üçün də əlçatan olacaq.

"One UI 7"nin beta versiyasında bəzi istifadəçilərin sınaqdan keçirdiyi bu xüsusiyyət proqramlardan gələn bildirişləri süni intellekt vasitəsilə qısaldılmış formada təqdim edir. Bu sayədə istifadəçilər tətbiqlərdən daxil olan məlumatları daha yığcam və məzmunlu şəkildə görərək vaxtlarına qənaət etmiş olacaqlar.

Texnologiya üzrə mütəxəssis Chun Bha-ya görə, "AI Bildirişləri" xüsusiyyəti ilkin mərhələdə yalnız premium modellərdə mövcud olacaq. Orta seqment cihazlar isə bu yeniliyi daha sonra əldə edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.