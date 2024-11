Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra ilk dəfə saqqalını qırxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paşinyan bununla bağlı video paylaşıb. Paşinyan saqqalını niyə məhz indi təraş etmək qərarına gəldiyini açıqlamayıb.

Qeyd edək ki, saqqal müəyyən mənada 2018-ci ildə Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinin simvolu idi. Paşinyanın demək olar ki, bütün tərəfdaşları küçə etirazları zamanı və sonrasında saqqal saxlayıblar.

