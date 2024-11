Brüsseldə, Avropa İttifaqı Şurasının qərargahında keçirilən mərasimdə qurumun Prezidenti Şarl Mişel səlahiyyətlərini yeni rəhbər Antonio Koştaya təhvil verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da, Avropa İttifaqı Şurasının yeni Prezidenti Antonio Koşta vəzifələrinin icrasına başlayıb. O, çıxışında Avropa İttifaqı ölkələri və qurumları arasında daha sıx əməkdaşlığın və dialoqun önəmini vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Antonio Koşta 2015-2023-cü illərdə Portuqaliyanın Baş naziri vəzifəsində işləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.