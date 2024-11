“Avroviziya”nın yerli musiqi prodüseri Eldar Qasımov Lüksemburqla çalışmağa başlayıb.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Songfestival" səhifəsi məlumat yayıb.

İfaçı sözügedən yarışmanın Lüksemburq milli finalının beynəlxalq münsifləri arasında yer alıb.

E.Qasımovla yanaşı heyətdə Dioqo Fernandes, Poli Genova, Marie Miriam və Niamh Kavanah var.

