​Rusiyalı aktrisa faciəli şəkildə vəfat etdi

Rusiyada yaşayan aktrisa Kamilla Belinskaya faciəli şəkildə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rus aktrisa qayalarda yoqa ilə məşğul olarkən qəfildən nəhəng dalğalar tərəfindən dənizə sürüklənib. Məlumata görə, hadisə Taylandda baş verib. Taylanda tətilə gedən rus aktrisa Koh Samui adasının qayalıqlarında yoqa ilə məşğul olub. Bu zaman güclü dalğa onu dənizə sürükləyib. Bildirilib ki, rusiyalı modelin dənizə yıxıldığını görən yerli otel işçisi dənizə atılaraq onun köməyinə gedib, lakin o rus aktrisanı tapmadan geri dönüb.

İtkin düşən rusiyalı aktrisanın tapılması üçün bölgədə axtarış-xilasetmə işlərinin davam etdiyi bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.