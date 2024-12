Futbolçular Mbappeni klubda istəmir? - "Real"da gərginlik

Fransa millisinin keçmiş yarımmüdafiəçisi Emmanuel Petit “Real Madrid”də uğursuz oyun nümayiş etdirən Kilian Mbappedən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Emmanuel Petit Kilian Mbappenin “Real Madrid”də dostunun olmadığını irəli sürüb. Petit, "Məncə, Kilian Mbappe Real Madriddə çox tənhadır. Jude Bellinghamın ona məhəl qoymadığını gördüm və onun klubda heç bir köməyi və ya dostları yoxdur” -deyə bildirib. Keçmiş futbolçunun sözlərinə görə, Mbappe mediada dərc edilən xəbərlərə də qəzəblənib. Həmçinin, Mbappenin Fransa millisinin heyətində iştirak etməməsi onun vətənində sərt tənqid edilməsinə səbəb olub.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappe “Real Madrid”də 20 matçda 10 qola imza atıb. İspaniya mediasında dərc edilən xəbərlərə görə, Mbappenin komanda yoldaşları ilə əlaqəsi gərgindir.

