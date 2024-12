“Klon” serialında “Hade” obrazını canlandıran braziliyalı aktrisa Covanna Antonelli imicini dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı aktrisa instaqram səhifəsində paylaşım edib.

