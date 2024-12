​Pis enerjidən qorunmaq üçün ən yaxşı 3 vasitə

Əhəmiyyətli bir görüş, ictimai çıxış, müsahibə və ya imtahandan əvvəl özünüzü təkcə psixoloji cəhətdən hazırlamaq deyil, həm də özünüzü mümkün mənfi amillərdən maksimum dərəcədə qorumaq vacibdir.

Metbuat.az sfera.az-a xəbər verir ki, məşhur astroloq Svetlana Draqan şəxsi təcrübəsinə əsaslanaraq, işə yarayan bəzi məsləhətlər verib:

1. Qara bibərli qəhvə

Əhəmiyyətli bir hadisə ərəfəsində, canlandırıcı içkiyə ədviyyat əlavə etməyə dəyər - bu, inam və güc verəcəkdir.

2. Rejimli duş

Svetlana Draqan isti duşu soyuq duşla bitirməyi tövsiyə edir - bu, ətrafdakı enerjini toplamağa kömək edəcək və sizi başqalarının müdaxiləsindən və fikirlərindən qoruyacaq.

3. Efir yağları

Astroloqun fikrincə, efir yağları müxtəlif problemlərin həlli üçün unikal vasitədir, lakin onların reallığı nə qədər dəyişdirə biləcəyini çox az adam başa düşür:

"Efir yağı kiminsə sevdiyi və ya bəyənmədiyi bir qoxu deyil. Bu, ruhdur, müəyyən bir bitkinin maddəsidir. Bu, uçucu fraksiya deyilən, ayrılan və bir növ ruh kimi mövcud olan bir hissədir. Hər bir efir yağının öz məqsədi, öz hədəf hekayəsi var" .

Məsələn, naioli yağı güclü qoruyucu xüsusiyyətlərə malikdir, portağal yağı qarşılıqlı rəğbət atmosferi yaratmağa kömək edir, rozmarin isə zehni aydınlığı təşviq edir. Astroloq əmindir ki, bu cür nüansları dərk etməklə bir çox bəlalardan qaçmaq olar. /Sfera.az

