Məktəblərdə rüşvət halları ilə bağlı müraciətlər araşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Nazir qeyd edib ki, rüşvətlə bağlı nazirliyə müraciətlər daxil olur:

"Həm mediadan, həm də sosial şəbəkələr vasitəsilə müraciətlər qəbul edirik. Bu hallar araşdırılır və geridönüş edilir".

