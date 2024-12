HƏMAS-ın komandiri öldürüldü

İsrail Müdafiə Qüvvələri (SAXAL) Qəzza zolağında radikal HƏMAS hərəkatının silahlı qanadının yüksəkrütbəli komandiri, fövqəladə hallar komissiyasına rəhbərlik edən və Deyr əl-Bələh şəhərinin meri İmad Caronun məhv edildiyini açıqlayıb.



Metbuatşaz xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

Ordunun mətbuat xidməti bildirib ki, Caro "HƏMAS hökumətinin Deyr əl-Bələh bölgəsindəki fəaliyyətlərində fəal iştirak edib" və "HƏMAS-ın hərbi qanadının rəhbərliyi ilə daimi əlaqə saxlayıb".

O, həmçinin Qəzzada "HƏMAS-ın mərkəzi düşərgələrdəki siyasi fəaliyyətinə cavabdeh olub".

