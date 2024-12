Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Sarı Gəlin” mahnısını oxuyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan Ərzurumda gənclərlə görüşündə müğənni Ferhat Göçerin ifa etdiyi mahnını müşayiət edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.