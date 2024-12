​Bu xəstəliklər insanın gözündə əks olunur

Monreal Universitetinin alimləri gözlər vasitəsilə diaqnostika edilə bilən bir sıra xəstəlikləri açıqlayıblar.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu tədqiqat "The Conversation" adlı elmi jurnalında dərc olunub.

Mütəxəssislərin fikrincə, oftalmoloji müayinələr şəkərli diabetin ilkin simptomlar ortaya çıxmazdan əvvəl müəyyən edilməsinə kömək edir, çünki bu xəstəlik gözün arxa hissəsində xarakterik dəyişikliklərə səbəb olur. Vaxtında aşkarlanan diaqnoz müalicənin gecikməsi ilə yaranan korluq riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

Bundan əlavə, gözlər insan bədəninin qan damarlarını qeyri-invaziv üsullarla müşahidə etmək mümkün olan yeganə hissəsidir. Bu, arterial təzyiq və onunla əlaqəli xəstəliklərin, məsələn, hipertoniyanın, aterosklerozun və xolesterin yığıntılarının nəzarət altına alınmasına imkan verir.

Oftalmologiya eyni zamanda tor qişanın xərçəngi olan retinoblastomanın əlamətlərini vaxtında aşkar etməyə kömək edir. Bu xəstəlik metastazların ağciyər və qaraciyərə yayılması ilə nəticələnə bilər.

Bundan başqa, tor qişanın bəzi növ piqmentasiyaları, məsələn, "ayı pəncəsi" formasında olanlar, vaxtında müalicə edilmədikdə son dərəcə mənfi proqnozu olan yoğun bağırsaq xərçəngi ilə əlaqəli ola bilər.

Hətta sadə görmə sahəsinin ölçülməsi belə bəzən xəstələrin xəbərsiz olduğu və ya əhəmiyyətsiz hesab etdiyi anomaliyaları müəyyənləşdirə bilər. Bu anomaliyalar arasında hipofiz adenoması kimi beyin şişləri və ya digər nevroloji pozğunluqların əlamətləri də ola bilər.

Alimlər əlavə edirlər ki, gözlər təkcə insanın ruhunun güzgüsü deyil, həm də onun sağlamlığının pəncərəsidir.

