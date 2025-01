"Ukrayna çətin ki, referendumlar nəticəsində artıq Rusiyanın tərkibinə daxil olmuş əraziləri geri qaytara bilsin".

Metbuat.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin dövlət katibi Antoni Blinken "The New York Times" qəzetinə deyib.

O vurğulayıb ki, qərarı ilk növbədə ukraynalıların özləri verməlidir: "Amma Kiyev güzəştə getməli olacaq və bu, yəqin ki, onun xeyrinə olmayacaq", - deyə o bildirib.

