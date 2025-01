Mourinyo "Qalatasaray"ın başına oyun açdı - Transfer qalmaqalı

"Fənərbaxça"nın heyətinə qatdığı Milan Skrinyarın transferi ilə bağlı yeni detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun adı "Qalatasaray"la da hallanıb. Bildirilir ki, "Qalatasaray" təcrübəli müdafiəçini transfer etmək üçün səy göstərsə də, futbolçu "Fənərbaxça"nı seçib. "Qalatasaray" Skrinyarın transferi ilə bağlı bütün məsələlərdə PSJ ilə anlaşıb. Hətta futbolçu "Qalatasaray"la da anlaşmaq üzrə olub. Məlumata görə, onun "Fənərbaxça"nı seçməsində məşqçi Joze Mourinyo rol oynayıb. Mourinyo futbolçuya zəng edərək, onu razı salıb. İtaliyan insayder Fabrizio Romanonun məlumatına görə, "Fənərbaxça" digər klublar kimi Skrinyara icarə təklif etməyib, tərəflər birdəfəlik transfer məsələsində razılığa gəlib.

Qeyd edək ki, Milan Skrinyarın transfer dəyəri 15 milyon avrodur. O, bu mövsüm 5 matçda meydana çıxıb.

