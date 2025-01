Baku TV-nin "Baku Med" verilişində budəfəki müzakirə mövzusu gizli şəkər olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, proqramda gizli diabetin nə demək olduğuna, simptomlarına və necə aşkarlanmasına, eləcə də bu xəstəliyin müalicəsinin gecikdirilməsinin hansı fəsadlara səbəb olmasına aydınlıq gətirilib.

Verilişin qonağı endokrinoloq Aytac Bəşirova olub.

