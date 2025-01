​Tramp "TikTok"u "ələ keçirməyə" hazırlaşır

ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası TikTok sosial şəbəkəsinə nəzarəti Amerikanın “Oracle” şirkətinə ötürəcək plan üzərində işləyir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə şənbə günü ABŞ Milli İctimai Radiosu (NPR) məlumat yayıb.

“Hazırda Ağ Ev tərəfindən müzakirə edilən sövdələşməyə əsasən, Çində yerləşən “ByteDance” şirkətdə payını saxlayacaq. Proqramın alqoritmləri, məlumatların toplanması və proqram təminatının yenilənməsi isə artıq TikTok-un onlayn infrastrukturunun əsasını təmin edən “Oracle” tərəfindən idarə olunacaq”, - məlumatda deyilir.

