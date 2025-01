ABŞ-ın Federal Ehtiyat Sistemi (FED) uçot dərəcəsini illik 4,25-4,5% səviyyəsində saxlayıb

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə təşkilatdan açıqlama verilib.

"Federal fondların dərəcəsi üçün hədəf diapazonuna əlavə düzəlişlərin ölçüsünü və vaxtını nəzərə alaraq, komitə daxil olan məlumatları, dəyişən perspektivlər və risklər balansı diqqətlə qiymətləndirəcəkdir”,- deyə məlumatda qeyd edilib.

