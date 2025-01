Mourinyodan “Qalatasaray”a inanılmaz jest

“Fənərbaxça”nın məşqçisi Joze Mourinyo “Qalatasaray”ın futbolçusu Viktor Nelssonu “Napoli”yə təklif edib.

Metbuat.az xəbər ki, Mourinyonun bu təklifi reallaşarsa “Qalatasaray” üçün maddi baxımdan jest olacaq. Məlumata görə, Viktor Nelsson “Qalatasaray”ın heyətinə düşə bilmədiyi üçün “Qalatasaray” onu klubdan göndərmək istəyir. "Napoli" rəsmiləri ilə yaxşı münasibətdə olan Mourinyo İtaliya nəhənginin Viktor Nelssonu transfer edə biləcəyini ifadə edib.

Türkiyə mediasının məlumatına görə, “Qalatasaray” futbolçunun transferindən 10 milyon avro gəlir əldə etmək istəyir. "Napoli"nin bu məbləği ödəyə biləcəyi deyilir.

