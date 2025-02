Vinisiusu ala bilməyən ərəblər "Real"ın bu ulduzuna fantastik məbləğ təklif etdi

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Hilal” klubu “Real Madrid”in braziliyalı futbolçusu Rodriqo üçün fantastik təklif irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan əvvəl Vinisius Junior üçün 300 milyon avro təklif edən klub eyni təklifi Rodriqo üçün irəli sürüb. “Fichajes”in məlumatına görə, futbolçunun klubla müqaviləsi 2028-ə qədərdir. “Əl-Hilal” Rodriqoya təklifin detalları açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, Əl Hilal”ın və “Əl Əhli”nin “Real Madrid”ə 300 milyon avro, Vinisius Juniora isə illik 200 milyon avro təklif etdiyi irəli sürülmüşdü. Futbolçuya 5 illik müqavilə irəli sürülüb. O təklifi qəbul edərsə, müqaviləsinin sonunda 1,3 milyard qazanacaq.

