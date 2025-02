Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan Hindistana səfərə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ermənistan mediası yayıb.

Nazirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti artıq Hindistandadır. Səfər zamanı təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində məsələlərlə bağlı müzakirələr aparması gözlənilir.

