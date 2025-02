Dövlət Miqrasiya Xidməti, Vətəndaşlıq Məsələləri Baş İdarəsinin rəisi, 3-cü dərəcəli dövlət miqrasiya xidməti müşaviri Rza Talıbov uzun müddət sonra görüntülənib.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu gün Heydər Əliyev Sarayında baş tutan müğənni Zamiq Hüseynovun “İfadə” adlı konsertində görünüb.

Xatırladaq ki, Rza Talıbov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun oğludur.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

