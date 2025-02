​“Apple" Çin şirkəti ilə anlaşdı

“Apple”, dünyanın ən böyük mobil telefon bazarlarından biri olan Çində süni intellekt xidmətləri təklif edən Çin texnologiya nəhəngi “Alibaba” ilə əməkdaşlıq edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Alibaba” şirkəti açıqlama verib. Dubayda keçirilən Dünya Hökumət Sammitində çıxış edən “Alibaba” şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Joe Tsai bildirib ki, “Apple” bu məsələdə Çində bir çox şirkətlərlə müzakirələr aparsa da, “Alibaba” ilə işləməyə qərar verib. Onun sözlərinə görə, “Apple” Alibaba şirkətinin süni intellekt texnologiyasından öz telefonlarında istifadə etmək istəyir.

Bildirilir ki, “Apple” “Alibaba”nı seçməzdən əvvəl “Baidu”, “ByteDance”, “Tencent” və “DeepSeek” kimi digər Çin süni intellekt şirkətləri ilə də görüşüb. Lakin müqavilənin detalları ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verilməyib.

