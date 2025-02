"Instagram" istifadəçilərə hər hansı şərhi bəyənmədiklərini bildirmək üçün xüsusi vasitə yaradır.

Metbuat.az xəbər verir ki, platforma yeni "bəyənməmək" düyməsini sınaqdan keçirməyə başlayıb.

"Meta" bu testin şərh bölməsinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıdığını bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.