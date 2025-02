Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov amerikalı həmkarı Marko Rubio ilə telefon danışığı aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

“Amerika tərəfinin təşəbbüsü ilə iki ölkənin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı baş tutub”, – nazirlikdən bildirilib.

