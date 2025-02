Məktəblərdə rus bölmələri ləğv ediləcək? - AÇIQLAMA

Son günlərdə cəmiyyətdə məktəblərdəki rus bölmələrinin ləğv olunması ilə bağlı müzakirələr geniş vüsət alıb. Bir çoxları hesab edir ki, ana dilinin qorunması üçün rus bölmələri tədricən yığışdırılmalıdır.

Bəs rus bölmələrinin ləğv edilməsinə ehtiyac var? Bu iki ölkə arasındakı münasibətlərə necə təsir göstərəcək?

Mövzu ilə əlaqədar Metbuat.az millət vəkili Ceyhun Məmmədovun fikirlərini öyrənib.

O bildirib ki, bu prosesin tənzimlənməsinə ehtiyac var:

“Bunu birdən-birə həyata keçirməyə ehtiyac yoxdur, addımlar mərhələli şəkildə atılmalıdır. Biz bu prosesi tələsmədən, zamanla həll etməliyik. Artıq məktəblərimizdə bu istiqamətdə müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunur. Hazırkı gərgin dövrdə belə bir addımın atılması əlavə problemlər yarada bilər. Ona görə də məsələni tələsmədən və düşünülmüş şəkildə həll etmək daha məqsədəuyğundur”.

Millət vəkili rus bölmələrinin ləğv edilməsini isə tam dəstəkləmir:

“Hesab edirəm ki, məhdud sayda da olsa, rus məktəbləri qalmalıdır. Çünki bizə rus dilində danışa, oxuya bilən və informasiya müharibəsini aparmaq bacarığı olan insanlar lazımdır. Bu baxımdan rusdilli məktəblərin tamamilə bağlanması düzgün addım olmazdı”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.